Пожар в тюрьме Бурунди: 38 погибших

В тюрьме Бурунди произошёл страшный смертоносный пожар. Погибли десятки заключённых.

[Проспер Базомбанза, вице-президент Бурунди]:

«Из полутора тысяч заключённых 38 погибли. Из них 12 задохнулись и 26 сгорели. 69 заключённых пострадало. 34 из них отправлены на лечение».

По словам очевидцев, многие из погибших были пожилого возраста.

Что именно стало причиной пожара, пока не сообщают. Он вспыхнул ночью, перед рассветом.

[Проспер Базомбанза, вице-президент Бурунди]:

«Мы в первую очередь хотели бы порекомендовать разместить такое большое число заключённых должным образом. Такая беспорядочная скученность очень опасна».

В августе в этой тюрьме уже был пожар. Тогда его вызвала проблема с электропроводкой, обошлось без жертв.

Бурунди – государство в Восточной Африке, одна из наименее развитых стран мира. Тюрьма находится в её столице – городе Гитега.

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