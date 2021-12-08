Пожар в тюрьме Бурунди: 38 погибших

В тюрьме Бурунди произошёл страшный смертоносный пожар. Погибли десятки заключённых. [Проспер Базомбанза, вице-президент Бурунди
Дата загрузки: 2021-12-08
В тюрьме Бурунди произошёл страшный смертоносный пожар. Погибли десятки заключённых.
[Проспер Базомбанза, вице-президент Бурунди]:
«Из полутора тысяч заключённых 38 погибли. Из них 12 задохнулись и 26 сгорели. 69 заключённых пострадало. 34 из них отправлены на лечение».
По словам очевидцев, многие из погибших были пожилого возраста.
Что именно стало причиной пожара, пока не сообщают. Он вспыхнул ночью, перед рассветом.
[Проспер Базомбанза, вице-президент Бурунди]:
«Мы в первую очередь хотели бы порекомендовать разместить такое большое число заключённых должным образом. Такая беспорядочная скученность очень опасна».
В августе в этой тюрьме уже был пожар. Тогда его вызвала проблема с электропроводкой, обошлось без жертв.
Бурунди – государство в Восточной Африке, одна из наименее развитых стран мира. Тюрьма находится в её столице – городе Гитега.
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