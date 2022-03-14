Пожар в индийских трущобах: погибли люди

Вот что осталось от жилых домов в одном из районов Нью-Дели. В этих трущобах случился пожар...

Вот что осталось от жилых домов в одном из районов Нью-Дели. В этих трущобах случился пожар. Называются они Гокулпури.

Возгорание началось в районе часа ночи. Пламя охватило около 60 лачуг. Есть жертвы.

[Атул Гарг, глава пожарной службы Дели]:

«Там были магазины с резиновыми материалами, из-за которых огонь распространился очень быстро. Когда мы потушили его и начали поиски, то обнаружили тела семи человек. Они полностью обгорели, их не узнать. Тела были в разных местах. Эти люди спали, когда начался пожар, и не смогли убежать».

Подобные трагедии в Индии бывают часто и – не только в столице. По всей стране – очень нестрогие правила пожарной безопасности, и те часто не соблюдают.

Люди гибнут от огня даже в религиозных храмах. Так, 6 лет назад на юге страны в результате пожара в храме Путтингал погибло 111 человек, ещё 350 пострадали.

Также возгорания здесь часто бывают на фабриках и заводах, в результате чего ежегодно гибнут десятки людей.

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