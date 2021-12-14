США восстанавливаются после 30 торнадо

Около 30 торнадо, которые обрушились на американский Кентукки и другие штаты, многих застигли врасплох. Зимой такие..

Около 30 торнадо, которые обрушились на американский Кентукки и другие штаты, многих застигли врасплох. Зимой такие природные явления бывают очень редко.

Синоптики говорят, что они образовались на фоне гроз и более тёплой погоды.

[Шенон Шнелл, жительница штата Кентукки]:

«Когда завыли предупреждающие о торнадо сирены, счёт шёл на секунды. На улице была гробовая тишина. А потом начался ураган. Внезапно тишина сменилась грохотанием. И у нас оставались считанные секунды, чтобы добраться до подвала. Обычно мы получаем предупреждение, что идёт торнадо. И все были в шоке, что в этот раз никого не предупредили. Просто была гробовая тишина и ревели сирены, а потом пришёл торнадо».

Некоторые города разрушены почти полностью. Это Мэйфилд в штате Кентукки с населением в 10 тысяч человек. Здесь смерч уничтожил свечную фабрику, которая перед рождеством работала круглосуточно, а также больницу, школу, полицейский и пожарный участки и десятки домов.

[Рич Бливен, спасатель]:

«Всё плохо. Я из Луисвилля. Меня несколько раз отправляли на операции после торнадо. И это худшее, что я видел».

В Кентукки подтверждена гибель не менее 74 человек. Пострадали также штаты Миссисипи, Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси. Общее число жертв колеблется в районе 100. Однако цифра может вырасти, поскольку десятки людей числятся пропавшими без вести.

А вот по этим кадрам можно яснее увидеть путь торнадо. Их сняли в Мэйфилде с дрона. Некоторые дома остались нетронутыми, некоторые почти полностью разрушены.

В воскресенье Джо Байден объявил Кентукки зоной бедствия, что позволит выделить штату федеральную помощь. Президент также планирует посетить пострадавшие районы.

Серия торнадо стала самой разрушительной для штата Кентукки. Один из смерчей оставлял за собой разрушения на протяжении 365 километров. То есть он стал одним из самых длинных торнадо в истории США.

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