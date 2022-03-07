Парижскому Диснейленду – 30 лет

Музыка, веселье и мультяшные герои. Парижский Диснейленд окунулся в праздник. В этом году комплекс парков развлечений..

Музыка, веселье и мультяшные герои. Парижский Диснейленд окунулся в праздник. В этом году комплекс парков развлечений отмечает 30-летие.

Торжества проходят рядом с замком Спящей красавицы. Это символ Диснейленда. Вокруг дворца сосредоточились пять тематических парков. 20 лет назад здесь также открылся парк Студии Уолта Диснея, где можно заглянуть за кулисы и узнать секреты кинематографа. В нескольких минутах езды от Диснейленда располагается площадка для гольфа.

Строительство парка началось в 88-м году. Он занимает 2000 гектаров и находится примерно в 40 километрах от Парижа. Диснейленд строили 5300 рабочих.

А правительство Франции профинансировало строительство железнодорожных линий и автомагистрали, чтобы соединить парк развлечений со столицей.

Диснейленд открылся 12 апреля 1992 года. На торжественном мероприятии присутствовали директор компании Walt Disney и племянник Уолта Диснея – Эдвард Рой Дисней.

До пандемии парк развлечений ежегодно посещали 15 миллионов гостей.

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