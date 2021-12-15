На Гаити взрыв бензовоза унёс более 60 жизней

Не менее 60 человек погибли и более 100 серьёзно пострадали в результате взрыва бензовоза на Гаити...

Не менее 60 человек погибли и более 100 серьёзно пострадали в результате взрыва бензовоза на Гаити. Трагедия произошла ночью в городе Кап-Аитьен. Автоцистерна пыталась избежать столкновения со встречным мотоциклом и перевернулась.

[житель Кап-Аитьена]:

«Вечером, около полуночи, я услышал грохот и спросил сына, в чём дело. Он сказал, что перевернулся большой бензовоз. Мы с семьёй сразу ушли отсюда».

По словам очевидцев, у бензовоза собрались люди. Они набирали в вёдра вытекающий бензин. В это время прогремел взрыв. Он был таким мощным, что повредил близлежащие здания.

[Гелистен Леви, мировой судья]:

«По моим подсчётам, погиб 61 человек. Сгорели более 50 домов и примерно 15 небольших строений».

Премьер-министр Гаити посетил раненых в больнице. Здесь не хватает коек, медикаментов, а главное – врачей и медсестёр. Премьер обещал развернуть полевые госпитали и прислать медиков для помощи пострадавшим.

Также правительство объявило в стане трёхдневный траур. Люди погибли и в близлежащих домах, но сколько таких, пока не подсчитали.

Гаити переживает топливный кризис, поскольку поставки бензина блокируют вооружённые банды. Ситуация ухудшилась в июле после убийства президента Жовенеля Моиза. Это создало политический вакуум и позволило преступным группировкам захватить больше территорий.

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