Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед избирателями. Его правящая партия «Фидес» одержала четвёртую подряд убедительную победу на парламентских выборах. В целом лидер националистов у власти с 2010 года.

Избиратели поддержали его видение консервативного, «нелиберального» государства. При этом Орбан также десятилетиями поддерживает тесные отношения с Москвой.

Премьеру удалось провести успешную кампанию и убедить людей в том, что шестипартийный оппозиционный альянс Питера Марки-Зая, который обещал наладить отношения с Европейским союзом, может втянуть страну в войну.

Марки-Зай признал свое поражение позже в воскресенье. Он также обвинил правящую партию в том, что она много лет промывала людям мозги.

58-летний Орбан пользуется поддержкой многих пожилых и бедных избирателей, разделяющих его традиционные христианские ценности. Он также ярый сторонник антииммиграционной политики и противник жёстких энергетических санкций в отношении России.

Тем временем, в Сербии о победе заявил президент Александр Вучич. Он также поддерживает тесные отношения с Москвой и Пекином.

По его словам, Сербия будет придерживаться политики военного нейтралитета и сохранять дружеские отношения с Россией. Страна почти полностью зависит от российского газа, а её армия поддерживает связи с российскими военными.

Сербская оппозиция и правозащитники обвиняют Вучича и его союзников в контроле над СМИ, нападениях на политических оппонентов и связях с организованной преступностью. Вучич и его союзники обвинения отрицают.

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