В Австралии готовятся защищать коал от лесных пожаров

Коалы – один из символов Австралии, но однажды они могут просто исчезнуть с лица Земли. Этим..

Коалы – один из символов Австралии, но однажды они могут просто исчезнуть с лица Земли. Этим доверчивым животным угрожают болезни, вырубка эвкалиптов, а главное – лесные пожары. Экологи принимают меры, чтобы защитить коал от различных угроз.

Первым делом ищут места обитания сумчатых. Так, недавно рядом с Сиднеем обнаружили 100 здоровых коал. Но в этом районе раньше вспыхивали сильные пожары.

[Стив Аньон-Смит, учёный]:

«Если мы знаем, что здесь живут коалы, то продумаем, как противостоять лесным пожарам. Ещё важнее высаживать деревья мозаичными участками, чтобы разом всё не сгорело. Тогда у коал будет возможность уйти от огня, добраться до воды или укрыться ещё где-нибудь».

В начале 2020 года из-за сильнейших пожаров погибла треть всей популяции коал. По оценкам, в дикой природе их осталось от 40 до 300 тысяч.

Природоохранные организации создали группы быстрого реагирования, которые будут спасать животных во время пожаров. Спасателей учат оценивать, какие виды больше всего пострадали и какая им нужна помощь.

Коалы также часто гибнут на дорогах. Поэтому теперь при восстановлении сгоревших лесов стараются создавать так называемые коридоры.

[Сол Дин, сотрудник центра Total Environment]:

«Важно не только оставлять большие территории для коал, но и связывать эти участки между собой. Так коалы смогут перемещаться из одной колонии в другую, и популяция будет здоровее. А в случае лесного пожара или другой опасности коалы смогут убежать».

У коал почти нет хищных врагов – только динго и одичавшие собаки. Но зато у них часто бывают инфекционные заболевания, из-за которых умирает много животных. От некоторых инфекций коал будут прививать. Это тоже поможет сохранить популяцию.

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