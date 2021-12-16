ЮНЕСКО может включить соколиную охоту в список нематериального наследия

Эти птицы стоят очень дорого. А для катарца Халида аль-Бади они бесценны. Поколениями мужчины в его..

Эти птицы стоят очень дорого. А для катарца Халида аль-Бади они бесценны. Поколениями мужчины в его роду увлекаются соколиной охотой. Раньше это делали, чтобы просто добывать еду. Теперь занятие больше превратилось в спорт и хобби.

А недавно страна подала заявку в ЮНЕСКО, чтобы соколиную охоту включили в список нематериального наследия.

[Халид аль-Бади, любитель соколиной охоты]:

«Соколиная охота – это не спорт. Это наследие. Это особый и чувствительный вопрос для охотников с соколами. В последнее время их стало больше, как и тех, кто готовит автомобили и оборудование для тренировок и охоты».

В пустыне как раз начался сезон тренировок. После молитв охотники начинают готовить своих птиц.

Многие приёмы существуют столетиями. Но есть и новшества. Например, приманку для соколов поднимают в воздух дроны.

[Халид аль-Бади, любитель соколиной охоты]:

«В прошлом тренировки проходили проще. Охотники боялись потерять своих птиц, поскольку у них не было современного оборудования, такого как GPS и трекеры. Охота была простой и в непосредственной близости. В прошлом они также использовали верблюдов или лошадей. Скорость была ограничена. Теперь есть автомобили».

Впрочем, заводчики не боятся, что современные дополнения сделают соколиную охоту менее аутентичной.

[Халид аль-Бади, любитель соколиной охоты]:

«Как араб я горжусь, когда мне делают комплимент и сравнивают меня с соколом. Сокол – это символ образованности, остроумия, чувства прекрасного и мужества. Если хотите сделать мужчине комплимент, скажите, что он свободен, как сокол».

ЮНЕСКО примет решение в ближайшие дни.

Короткая ссылка на эту страницу: