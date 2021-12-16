Какие рекорды установили в мире в 2021 году? Начнём со снежной провинции в Канаде. Там побили..

Лабиринты, сальто и замки из песка: рекорды 2021 года

Какие рекорды установили в мире в 2021 году? Начнём со снежной провинции в Канаде. Там побили свой собственный рекорд Гиннесса по самому большому лабиринту. Его площадь – 5300 квадратных метров. Прошлый был почти в два раза меньше.

А фридайвер из Чехии установил мировой рекорд по плаванию подо льдом. Давид Венцль преодолел почти 81 метр. Температура воды была всего 3 градуса.

В Музее миниатюр в Гамбурге игрушечный паровоз сыграл самую длинную мелодию на бокалах.

[Фредерик Браун, автор рекорда]:

«Сначала эта идея казалась сумасшедшей. Все так и говорили, что я, похоже, сошёл с ума».

Кстати, сложнее всего было то, что из 2840 бокалов постоянно испарялась вода и звук менялся. Проблему решили, добавив масла.

В Москве на канатной дороге поженилось рекордное число пар – 30. Это зафиксировали 30 независимых экспертов.

На соревнованиях по фрирайду в ЮАР испанец сделал рекордное 30-метровое переднее сальто. Протяжённость его прыжка составила 30 метров.

А итальянский автогонщик проехал по опасной дороге за рекордное время. Причём сделал это на суперкаре Ferrari F8 Tributo. Более трёх километров преодолел за минуту и почти 30 секунд.

В Дании установили рекорд Гиннесса – построили самый высокий в мире замок из песка. Его высота – 21 метр 16 сантиметров. Тема творения – COVID-19.

Немецкие экстремалы побили мировой рекорд по хайлайну. Они прошли по стропе длиной 2 километра 150 метров. Её натянули на высоте 600 метров в шведской Лапландии.

Самой высокой женщиной в мире снова признали Румейсу Гельги из Турции. Её рост – два метра 15 сантиметров.

А житель немецкой Нижней Саксонии установил мировой рекорд по самому большому количеству рождественских елей в одном месте. У себя дома они с женой поставили 444 дерева.

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