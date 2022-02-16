16-летний британец облетит Землю и установит рекорд Гиннесса

Знакомьтесь, Мэк Разерфорд. 16-летний британский подросток собирается пойти по стопам сестры и облететь земной шар на..

[Мэк Разерфорд, 16-летний пилот]:

«Я хочу стать самым молодым пилотом, который пролетит в одиночку вокруг Земли в 16 лет».

Знакомьтесь, Мэк Разерфорд. 16-летний британский подросток собирается пойти по стопам сестры и облететь земной шар на легкомоторном самолёте. Его цель – побить рекорд Гиннесса.

Его 19-летняя сестра Зара завершила такое же путешествие в январе. Оно длилось пять месяцев. В итоге она стала самой молодой женщиной, которая облетела Землю в одиночку.

[Зара Разерфорд, 19-летняя пилот]:

«Я буду с ним каждый этап его полёта онлайн. Буду подсказывать, что делать».

Мэк – из династии пилотов. Этим занимаются его мама и папа. Сам он познакомился с самолётом в раннем детстве.

[Мэк Разерфорд, 16-летний пилот]:

«Впервые я прикоснулся к приборной панели, когда мне было семь».

Юноша вылетает из болгарской Софии 17 марта. Полёт планирует завершить за 2-3 месяца.

[Мэк Разерфорд, 16-летний пилот]:

«Интересно будет посетить пустыню Сахару, джунгли Конго и Нью-Йорк».

Мэк ходит в школу. Говорит, что теперь ему нужно и на уроки успевать, и продолжать подготовку.

[Мэк Разерфорд, 16-летний пилот]:

«Очень захватывающе осознавать, что скоро я совершу что-то удивительное. Но я всё ещё спрашиваю себя: всё ли я сделал правильно, готов ли я?»

Мэк будет лететь в среднем по четыре часа за раз. Самый длинный участок преодолеет за восемь часов. При этом он говорит, что для него главное – это не рекорд.

[Мэк Разерфорд, 16-летний пилот]:

«Мне нравится свобода. В машине, например, ты ограничен дорогой. А в небе можешь летать где угодно».

Сейчас обладателем рекорда считается Трэвис Людлоу, тоже британец. Он облетел Землю в возрасте 18 лет.

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