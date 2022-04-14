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Спасатели разбирают завалы после тайфуна на Филиппинах

Спасатели разбирают завалы после тайфуна на Филиппинах

Тайфун «Меги» принёс хаос и разрушения на Филиппины. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. В..

Дата загрузки: 2022-04-14

Спасатели разбирают завалы после тайфуна на Филиппинах
Тайфун «Меги» принёс хаос и разрушения на Филиппины. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. В провинциях восточного и южного побережья начались наводнения и сошли оползни.

Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Власти пытаются доставить им гуманитарную помощь.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Стихия унесла жизни 56 человек. Ещё десятки числятся пропавшими без вести. Около 200 человек получили телесные повреждения.

Больше всего жертв – в городе Бэйбэй.

[Джамайка Модина, родственница погибшего]:
«Надеюсь, он будет с нами хотя бы в наших снах. Очень его люблю».
В целом из-за тайфуна вынужденными переселенцами здесь стали более 42 тысяч человек.

«Мэги» обрушился на архипелаг в выходные. Это первый для Филиппин тропический циклон в этом году. К настоящему времени непогода утихла.
Напомним, в конце декабря страна сильно пострадала от тайфуна «Рай».

Ежегодно на Филиппины приходит в среднем около 20 тропических штормов.
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