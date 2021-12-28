В Вене стартовал новый раунд переговоров с Ираном

Восьмой раунд переговоров с Ираном стартовал в Вене. Он призван спасти иранскую ядерную сделку 2015 года...

Восьмой раунд переговоров с Ираном стартовал в Вене. Он призван спасти иранскую ядерную сделку 2015 года. Документ ограничивал ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. Однако при Дональде Трампе Вашингтон вышел из соглашения, назвав его провальным, и вернул ограничения.

В ответ Тегеран снова стал наращивать ядерные возможности и даже превысил те, что были до договора.

Теперь же он требует, чтобы вторая сторона сначала выполнила главное условие – сняла санкции. Только тогда обещает что-то предпринять. Западные страны говорят, что требования обеих сторон должны быть сбалансированы.

Иранская делегация отказалась встретиться с американскими представителями напрямую. В итоге оставшиеся члены ядерного соглашения вынуждены ходить туда-обратно, чтобы добиться консенсуса.

Прошлый раунд переговоров завершился несколько дней назад после того, как Иран выставил ряд новых требований. Запад говорит, что время подходит к концу. Однако иранские власти ещё до переговоров сказали, что на уступки не пойдут.

[Саид Хатибзадех, пресс-секретарь МИДа Ирана]:

«Думаю, три европейские страны (Великобритания, Германия и Франция) как никогда хорошо знают, что от них ждут, чтобы они перестали бездействовать. Им следует выполнить свой план и вернуться к обязательствам ядерного договора».

Американские санкции значительно урезали иранский экспорт нефти – главный источник дохода страны. Тегеран не раскрывает статистику, но согласно оценке объёмов сухододства, экспорт сократился с двух миллионов 800 тысяч баррелей в день в 2018 году до 200 тысяч.

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