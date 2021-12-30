Индонезия не даст убежища рохинджа с дрейфовавшего судна

Мусульмане-рохинджа, застрявшие на лодке у берегов Индонезии, не получат убежища в этой стране. Индонезийские власти лишь..

[Армед Виджая, министр по вопросам безопасности Индонезии]:

«Мы приняли во внимание чрезвычайные условия, в которых находятся беженцы на борту судна. По нашим наблюдениям, там в основном женщины и дети».

Мусульмане-рохинджа, застрявшие на лодке у берегов Индонезии, не получат убежища в этой стране. Индонезийские власти лишь разрешили судну на время причалить в порту. Это решение последовало после призывов со стороны ООН и Amnesty International.

Лодку с рохинджа заметили рыбаки в воскресенье. Она дрейфовала в ста километрах от побережья провинции Ачех. На борту было 120 беженцев, некоторые заболели, один человек умер. Рохинджа провели в море 28 дней. Их путешествие прервалось из-за сломанного двигателя.

Индонезийские рыбаки привозили беженцам еду, воду и одежду.

[Адитья Сетиаван, рыбак]:

«Мы помогли этим людям и уплыли обратно. Мне было их жалко, некоторые плакали. Но отбуксировать их к берегу было бы незаконно. Это восемь лет тюрьмы».

Индонезия не подписывала Конвенцию ООН о статусе беженцев, поэтому для искателей убежища она только транзитная страна. Индонезийские власти заявили, что помогут рохинджа отремонтировать судно, а потом им придётся следовать дальше.

Мусульмане-рохинджа бегут от притеснений из Мьянмы, где живут преимущественно буддисты. Этническо-религиозный конфликт обострился в 2012 году. Теперь ежегодно с ноября по апрель, когда море спокойно, рохинджа пытаются перебраться в Малайзию, Таиланд и Индонезию. Однако большинству из них в убежище отказывают.

Короткая ссылка на эту страницу: