Статую Криштиану Роналду установили в Индии

Ещё мгновение, и он ударит по мячу. Статую легендарного футболиста Криштиану Роналду установили в столице штата..

[Михаэль Лобо, министр науки и технологий штата Гоа]:

«Эта статуя будет вдохновлять нашу молодёжь, чтобы вывести футбол на новый уровень. Мальчики и девочки будут смотреть на неё, фотографироваться рядом, и это будет их вдохновлять».

Ещё мгновение, и он ударит по мячу. Статую легендарного футболиста Криштиану Роналду установили в столице штата Гоа на западе Индии. Позолоченная скульптура весит 410 килограммов и стоит более 16 тысяч долларов.

Португальца Криштиану Роналду многие эксперты называют одним из величайших футболистов всех времён. Он стал первым среди европейцев пятикратным обладателем «Золотого мяча» и первым футболистом в истории, который выиграл четыре «Золотые бутсы».

Роналду выступает за английский «Манчестер Юнайтед» и за португальскую национальную сборную. За профессиональную карьеру забил более 800 мячей.

В честь форварда установлено уже несколько статуй и сделано несколько восковых фигур.

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