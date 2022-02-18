Десерт в честь российской фигуристки Камилы Валиевой создали в кафе в Петербурге. Это миндальный бисквитный торт,..

Десерт в виде коньков создали в честь Валиевой в Петербурге

[Станислав Ахметшин, шеф-повар]:

«Здесь родились коньки. Коньки золотые. Они на льду, который горит как пламя. Соответственно это тоже очень символично. Таким образом мы хотели поддержать нашу команду олимпийскую и наших фигуристок».

Десерт в честь российской фигуристки Камилы Валиевой создали в кафе в Петербурге. Это миндальный бисквитный торт, увенчанный парой коньков и бабочкой.

Десерт уже пробуют гости кафе.

[гостья кафе]:

«Мы считаем, что это классно. Очень оригинальное исполнение, очень прикольное сочетание кислого со сладким. И оформлено круто».

Валиева оказалась в центре внимания из-за допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. В её пробе обнаружили запрещённый в спорте препарат – триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд разрешил фигуристке продолжить выступление на Играх.

Ранее на окне этого кафе нарисовали выступающую на льду Валиеву.

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