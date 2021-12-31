В Париже вернули масочный режим на открытом воздухе

В Париже вернули обязательное ношение масок на улицах. Правило касается всех старше 11 лет. Так власти..

В Париже вернули обязательное ношение масок на улицах. Правило касается всех старше 11 лет. Так власти надеются сдержать очередную волну COVID.

29 декабря Франция побила национальный и европейский антирекорд по числу новых случаев – их было более 208 тысяч. 30 декабря выявили немногим меньше – 206 тысяч заражённых.

Теперь парижанам придётся носить маски во всех общественных местах, кроме Булонского и Венсенского лесов. За нарушение правила – штраф 135 евро. Маски не нужны только в личном транспорте. Также исключение сделано для велосипедистов и тех, кто занимается спортом на открытом воздухе.

Мнения парижан разделились.

[житель Сент-Этьена]:

«Когда растёт число заражённых, надо что-то делать. И мы видим, что вакцинации явно недостаточно». [жительница Парижа]:

«Просто люди пренебрегают мерами безопасности: не моют руки, неправильно носят маски. Теперь нам надо набраться терпения». [житель Парижа]:

«Я против (ношения масок на открытом воздухе). Думаю, бесполезно носить их на улице. В помещениях – да, но снаружи – нет». [жительница Парижа]:

«А у нас есть выбор? Его нет. Лично мне не нравится носить маску, и многим не нравится. Не думаю, что маски что-то изменят».

На этой неделе в Минздраве Франции заявили, что в стране наблюдается всплеск эпидемии из-за штаммов омикрон и дельта. Однако власти пока не предприняли никаких радикальных мер. Не будет локдауна и комендантского часа. Но людям рекомендовали работать из дома не менее трёх-четырёх дней в неделю.

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