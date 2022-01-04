Рост городов толкает ревунов на электропровода

В лесах Коста-Рики несложно увидеть или услышать ревунов – обезьян семейства паукообразных. Назвали их так не..

В лесах Коста-Рики несложно увидеть или услышать ревунов – обезьян семейства паукообразных. Назвали их так не случайно. Их крики разносятся сквозь густые леса на расстояние до пяти километров.

Но их беззаботная жизнь оказалась под угрозой. Из-за роста городов и туризма этих приматов всё чаще замечают на электропроводах. 80% популяции на западе страны использует линии электропередачи вместо лиан. В итоге некоторые лишаются конечностей, получают ожоги либо погибают.

[Патрисия Стерман, основательница «Спасём обезьян»]:

«Перемещаясь по электропроводам, они касаются положительных и отрицательных полюсов, и их сразу бьёт током. Стая перемещается вместе. Когда одного бьёт током, остальные хотят его защитить, в итоге током бьёт две или три обезьяны сразу. Иногда это самки с детёнышами».

Местная энергетическая компания уже начала искать слабые места линий электропередачи. Планируют изолировать самые опасные участки. Также хотят создать природные коридоры, по которым обезьяны будут перемещаться из одних лесных массивов в другие.

Кроме того, уже есть реабилитационный центр, где помогают раненым ревунам.

[Вики Коун, основательница центра]:

«Мы натягиваем сетки, устанавливаем пластиковые мосты, на случай, если они потеряют равновесие и упадут».

Ревуны обитают в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гватемале, Мексике и некоторых других странах Америки. Вид считается уязвимым, поскольку популяция сокращается.

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