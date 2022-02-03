Кубинский рекордсмен давит лопатками банки и перетягивает авто

Этот молодой человек из кубинской глубинки поражает своими способностями. Он обладает богатырскими лопатками: может протянуть ими..

Этот молодой человек из кубинской глубинки поражает своими способностями. Он обладает богатырскими лопатками: может протянуть ими автомобиль и раздавить банку из-под напитка.

22-летний Кристиан уже попытался побить несколько рекордов Гиннесса.

[Кристиан Кастельянос, рекордсмен]:

«Я жду, утвердят ли рекорды. Я за одну минуту раздавил лопатками 82 банки. Также я должен был протащить машину пять метров, но я преодолел 25 метров с машиной весом 1100 килограммов. Всё прошло очень хорошо».

Это уже третья попытка кубинца. Ранее комитет книги рекордов дважды отклонял его заявки по техническим причинам. Например, из-за того, что Кристиан не указал размер банок.

[Феликс Суарес, журналист]:

«Он хочет побить все рекорды, которые основаны на силе лопаток. Он уже раздавил больше всего жестяных банок и протащил самый тяжёлых автомобиль. В будущем хочет поднять самый большой вес с пола, а также раздавить лопатками больше всего печений и CD-дисков».

Его друзья говорят, что такие способности уникальны.

[Марио Сесар Кесада, партнёр Кристиана по тренировкам]:

«Его необычный талант поражает людей. Он не просто прыгает или бьёт по мячу, не бегает. Его талант странный. Он занимается конторсией, он давит банки и перетягивает автомобили. Когда люди на него смотрят, то им кажется, что он обладает суперсилой».

В чём же секрет?

[Кристиан Кастельянос, рекордсмен]:

«Тут главное – сила духа, концентрация всех сил в спине и гибкость благодаря тренировкам. Мне очень нравится развиваться».

Предыдущий рекордсмен из США раздавил лопатками всего 14 банок за минуту. А рекорд по перетягиванию машины лопатками принадлежит силачу из Индии.

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