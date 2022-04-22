Бразильцу Уолтеру сто лет. Каждое утро начинает с лёгкой зарядки. Потом приводит себя в порядок, завтракает..

Рекорд Гиннесса: бразилец работает в одной компании дольше всех в мире

Бразильцу Уолтеру сто лет. Каждое утро начинает с лёгкой зарядки. Потом приводит себя в порядок, завтракает и… отправляется на работу.

Да, в свои сто лет дедушка ещё работает, но самое удивительное даже не это. И не то, что он сам ведёт машину. Дело в том, что Уолтер уже 84 года работает в одной и той же компании. И это мировой рекорд, который попал в Книгу Гиннесса.

Секрет Уолтера прост, как пять копеек.

[Уолтер Ортманн, рекордсмен]:

«Работу нужно любить. Я начинал работать с большим запалом. Нужно искать ту, которая нравится, и где не будешь считать время. У меня именно так. Я начал работать здесь, и мне понравилось. Я переходил с должности на должность, и вот сейчас я на этой».

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Компания занимается производством тканей. Сейчас она называется RenauxView. Уолтер начинал в цеху. Тогда был ещё подростком – 16 лет. Достаточно быстро перешёл в кабинет. Сейчас трудится менеджером по продажам.

Помимо любви к своему делу, ещё один важный момент – крепкое здоровье. Тут у Уолтера тоже особых секретов нет.

[Уолтер Ортманн, рекордсмен]:

«Нужно быть здоровым, заботиться о здоровье. Я делаю это больше 60 лет – забочусь о себе. Слежу за питанием, поменьше соли и сахара. Поменьше того, что вредит кишечнику. Никакой кока-колы и прочего. Ем то, что полезно. Это действительно помогает телу оставаться сильным».

Уолтер живёт в городе Бруски в бразильском штате Санта-Катарина.

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