Зачем цветы со свадеб отправляют в психбольницу

Такие роскошные букеты украшают свадебные и прочие торжества в бразильском Сан-Паулу. Но на этом их миссия..
Дата загрузки: 2022-02-04
[Бруно Зани, автор проекта]:
«На всех наших вечеринках сегодня это роскошные декорации, а завтра у них – другая цель. Всё идёт на социальный проект помощи нуждающимся».
После мероприятий цветы отправляют в психиатрические больницы.
[Вагнер Гаттас, глава института психиатрии]:
«Это первый подобный проект в психиатрии как в Бразилии, так и во всём мире. Получать цветы – это очень красивый процесс. Атмосфера в психиатрической больнице становится ярче».
Здесь пациенты делают из них собственные композиции.
[Ана Лаура Алвес, терапевт]:
«Когда у человека психическое расстройство, он теряет много свободы и возможность выбора. Думаю, наша главная цель – вернуть им возможность выбирать, что дня них очень важно».
[Илса Араухо, пациентка]:
«Смотришь на цветы и думаешь: какая радость! Это придаёт смысла жизни».
Собранные заново букеты пациенты часто дарят другим пациентам.
[Илса Араухо, пациентка]:
«Очень трогательно видеть, что кому-то нужно то, что я делаю, особенно здесь в больнице. Видеть настроение людей, их благодарность».
[Ренато дель Сант, психиатр]:
«Они приносят цветы, чтобы возродить красоту. Возрождение красоты – часть лечения психического расстройства. Смотрите, как здорово: цветы, композиции, прекрасные вещи, сделанные нашими пациентами. Это возвращение к эстетике».
Короткая ссылка на эту страницу: