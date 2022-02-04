Такие роскошные букеты украшают свадебные и прочие торжества в бразильском Сан-Паулу. Но на этом их миссия..

Зачем цветы со свадеб отправляют в психбольницу

[Бруно Зани, автор проекта]:

«На всех наших вечеринках сегодня это роскошные декорации, а завтра у них – другая цель. Всё идёт на социальный проект помощи нуждающимся».

Такие роскошные букеты украшают свадебные и прочие торжества в бразильском Сан-Паулу. Но на этом их миссия не заканчивается. Автор проекта – оформитель мероприятий Бруно Зани.

После мероприятий цветы отправляют в психиатрические больницы.

[Вагнер Гаттас, глава института психиатрии]:

«Это первый подобный проект в психиатрии как в Бразилии, так и во всём мире. Получать цветы – это очень красивый процесс. Атмосфера в психиатрической больнице становится ярче».

Здесь пациенты делают из них собственные композиции.

[Ана Лаура Алвес, терапевт]:

«Когда у человека психическое расстройство, он теряет много свободы и возможность выбора. Думаю, наша главная цель – вернуть им возможность выбирать, что дня них очень важно». [Илса Араухо, пациентка]:

«Смотришь на цветы и думаешь: какая радость! Это придаёт смысла жизни».

Собранные заново букеты пациенты часто дарят другим пациентам.

[Илса Араухо, пациентка]:

«Очень трогательно видеть, что кому-то нужно то, что я делаю, особенно здесь в больнице. Видеть настроение людей, их благодарность». [Ренато дель Сант, психиатр]:

«Они приносят цветы, чтобы возродить красоту. Возрождение красоты – часть лечения психического расстройства. Смотрите, как здорово: цветы, композиции, прекрасные вещи, сделанные нашими пациентами. Это возвращение к эстетике».

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