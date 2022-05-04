В Аргентине приготовили самую большую в мире отбивную по-милански

Самую большую в мире отбивную по-милански приготовили в аргентинском городе Лухан. Местная версия называется «Миланеса наполитана». В Аргентине у этого блюда даже есть свой праздник.

Отбивная по-милански готовится из тонких кусочков говядины, телятины или курицы. Мясо сначала погружают во взбитые яйца, потом солят, посыпают приправами, обваливают в сухарях и жарят. Некоторые гурманы после этого запекают отбивную в духовке.

Рецепт «Миланесы наполитаны» отличается тем, что отбивные дополнительно поливают томатным соусом и посыпают тёртым сыром. Слово «наполитано» в названии никак не связано с Неаполем, как в случае с пиццей по-неаполитански. Просто блюдо впервые приготовили в пиццерии «Наполи», которая принадлежала человеку с такой фамилией.

Гигантская «Миланеса наполитана» в Лухане получилась четыре метра длиной, три шириной и весом 926 килограммов. Толщина блюда – три сантиметра.

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Книга Гиннесса рекорд пока не подтвердила.

[Кристиан Ибарлусия, организатор]:

«Мы проверили в Книге рекордов Гиннесса и других источниках, и нигде не зарегистрировано подобного рекорда. Поэтому наш рекорд зафиксировал государственный нотариус. Он поможет нам зарегистрировать его в Книге Гиннесса или любой другой организации».

Отбивная по-милански – также популярное блюдо в Боливии, Бразилии, Перу, Чили и других южноамериканских странах. Кроме того, его готовят в Мексике и на юге США.

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