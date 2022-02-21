Собаки против чаек: посетители этого кафе снова едят спокойно

На знаменитой сиднейской набережной есть популярный Opera Bar. И к его меню из разнообразных блюд и..

На знаменитой сиднейской набережной есть популярный Opera Bar. И к его меню из разнообразных блюд и закусок прилагаются надоедливые гости – чайки.

Правда, теперь они намного меньше пристают к посетителям и воруют еду. Спокойствие гостей охраняют специально натренированные собаки. Они с упоением носятся вдоль забора и отгоняют всех непрошенных гостей.

[Сэмми Макферсон, менеджер Opera Bar]:

«Теперь всё по-другому. Больше не нужно бегать за птицами. Мы реже заменяем блюда, у нас меньше разбитых стаканов и тарелок. Просто удивительно».

Работники кафе говорят, что атак чаек стало меньше на 80-85%. Но всё же без собак они снова наглеют.

[Клара Шуберт, сотрудница компании]:

«Первый час люди часто смотрят на нас в замешательстве, пытаются понять, что это такое мы делаем. А потом, когда мы на пять минут отходим, чтобы собака сходила в туалет, то люди говорят: «Так вот что оказывается они делают». Птицы-то возвращаются».

В распоряжении компании около дюжины собак. Каждый день на смену выходит новая.

[Натали Мур, туристка из Канберры]:

«Ой, мы под впечатлением. Они такие милые и дружелюбные. И вообще сразу видно, что ей просто нравится бегать и здороваться с людьми». [Банита Сархош, жительница Сиднея]:

«Теперь есть в Opera Bar намного приятнее. Не нужно постоянно закрывать еду, не нужно отгонять чаек или топать. Можно просто наслаждаться».

Кстати, собаки гоняются именно за чайками. Других птиц, включая голубей, они не трогают.

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