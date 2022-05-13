Северная Корея впервые сообщила о случаях COVID-19

Северная Корея подтвердила первую вспышку COVID-19. Власти закрытой страны назвали её «самой серьёзной чрезвычайной ситуацией». Они..
Дата загрузки: 2022-05-13
Пхеньян впервые публично признал инфекцию COVID в Северной Корее более чем за 2,5 года пандемии. Это, возможно, показывает, что кризис в стране уже очень серьёзный. Особенно учитывая, что КНДР закрыла границы и отказалась от международной помощи в доставке вакцин.
[Хон Мин, сотрудник Корейского института унификации]:
«Северная Корея относится к этому очень серьёзно, учитывая тот факт, что в апреле в Северной Корее было несколько важных событий, на которых присутствовали тысячи людей».
По данным ВОЗ, по состоянию на март о случаях заболевания COVID КНДР не сообщала. Также нет официальных данных о вакцинации северокорейцев.[Хон Мин, сотрудник Корейского института унификации]:
«Поскольку вполне вероятно, что они не вакцинированы, это тревожная ситуация».
Новый лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что, вопреки напряжённой политической обстановке с Северной Кореей, он открыт для оказания гуманитарной помощи.
Между тем, Северная Корея продолжает запуск баллистических ракет. 12 мая она выпустила три штуки в сторону моря у своего восточного побережья. Ракеты пролетели примерно 360 километров, достигнув высоты 90 километров.
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