США и Европа могут легко построить больше заводов по производству сжиженного природного газа. Об этом заявили..

США и Европа могут производить больше природного газа, но нужны гарантии

США и Европа могут легко построить больше заводов по производству сжиженного природного газа. Об этом заявили руководители крупных компаний. Однако они говорят, что для удовлетворения растущего спроса им необходима помощь и содействие регулирующих органов.

Сейчас Соединённые Штаты экспортируют более 350 миллионов кубических метров газа в день. В этом году они должны стать крупнейшим в мире экспортером. Однако последние два года компании утвердили всего один проект по строительству новых терминалов.

Американские производители газа обеспечивают дешёвое сырьё и имеют опыт, но им мешает неопределённость властей в вопросе расширения.

[Майкл Смит, исп. директор Freeport LNG]:

«К сожалению, наша администрация не придерживается твёрдой точки зрения, рассматривает природный газ как ископаемое топливо. Но она не осознаёт, что природный газ не вредит окружающей среде. Надеюсь, события прошлой недели изменят отношение».

Отсутствие новых проектов объясняют падением цен на газ, торговой войной с Китаем, пандемией коронавируса и стремлением инвесторов к более высокой доходности.

Эксперты говорят, что при сжигании природного газа выделяется на 30% меньше углекислого газа, чем при сжигании угля. Они также отмечают, что Европа может построить достаточно заводов по переработке газа, чтобы удовлетворить потребности региона на сумму от 20 до 25 миллиардов евро.

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