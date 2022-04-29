Поток кубинских мигрантов в США резко увеличился

В последние месяцы резко возросло число кубинцев, покидающих родину. И они часто едут по нерегулярным и..
Дата загрузки: 2022-04-29
В апреле страны впервые за четыре года провели переговоры на высоком уровне, посвящённые кризису.
Ранее, в ноябре прошлого года, Никарагуа, близкий политический союзник Кубы, отменило визы для кубинцев. Страна заявила, что этот шаг был направлен на содействие коммерческому обмену, туризму и гуманитарным отношениям.
После этого с октября прошлого года за шесть месяцев на границе Мексики и США задержали около 80 тысяч кубинцев. А в марте число задержаний достигло 32 тысяч. Это было почти вдвое больше, чем в предыдущем месяце.
Если такой темп прироста сохранится, нынешняя миграция, вызванная решением Никарагуа, превзойдет миграцию 1980 года. Тогда Кастро открыл порты Кубы для судов США. В итоге остров покинуло примерно 125 тысяч человек.
Сегодня всё больше мигрантов едут с Кубы по морю на лодках и плотах, рискуя утонуть, умереть от переохлаждения или нападения акул. Впрочем, пока по этому пути поток намного меньше, чем через Никарагуа.
Стоит отметить, что в США к кубинским мигрантам относятся положительно. Если кто-то из них пересекает границу, то уже вряд ли отправляется домой.
Однако администрация Байдена недавно заявила, что работает с региональными союзниками, чтобы остановить поток мигрантов, прибывающих на её южную границу, включая кубинцев.
Коста-Рика, Доминиканская Республика и Панама недавно ввели транзитные визы для кубинцев, проезжающих через их аэропорты. После этого на Кубе начались протесты у посольств. Эксперты опасаются, что все эти меры ещё больше подтолкнут людей к опасных путешествиям по морю.
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