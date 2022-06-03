В зоопарк Каракаса привезли редких львов

Новые постояльцы Каракас, Венесуэла Жители Венесуэлы теперь смогут увидеть живых львов. Их привезли на ПМЖ в..
Дата загрузки: 2022-06-03
Каракас, Венесуэла
Жители Венесуэлы теперь смогут увидеть живых львов. Их привезли на ПМЖ в зоопарк Каракаса. Львы ещё и белые.
Три редких больших кошки приехали сюда из зоопарка Чехии. Это самка и два самца. Все молодые. Родились в Южной Африке.
[Бернардо Перейра, сотрудник зоопарка]:
«Среди зоопарков Венесуэлы только зоопарк Карикуао оборудован для содержания такой экзотической африканской фауны. Другие зоопарки страны были созданы для местных видов животных. Теперь бедные венесуэльцы, у которых нет возможности поехать в другие страны посмотреть на львов, смогут сделать это у нас».
Львам по два года. Каждый весит около 120 килограммов. До конца июня они проведут на карантине в отдельных клетках. Потом их поселят в просторный вольер, где на них смогут посмотреть все желающие.
[Бернардо Перейра, сотрудник зоопарка]:
«Мы будем их кормить мясом с костями – по шесть килограммов каждому. Именно с костями, потому что в них много кальция, и они укрепляют и чистят зубы».
Клички львам пока не дали.
Зоопарк Карикуао занимает площадь в 636 гектаров. Здесь живут 335 животных 36 видов, включая приматов, кошачьих и рептилии.
Короткая ссылка на эту страницу: