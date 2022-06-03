В зоопарк Каракаса привезли редких львов

Новые постояльцы Каракас, Венесуэла Жители Венесуэлы теперь смогут увидеть живых львов. Их привезли на ПМЖ в..

Новые постояльцыКаракас, Венесуэла

Жители Венесуэлы теперь смогут увидеть живых львов. Их привезли на ПМЖ в зоопарк Каракаса. Львы ещё и белые.

Три редких больших кошки приехали сюда из зоопарка Чехии. Это самка и два самца. Все молодые. Родились в Южной Африке.

[Бернардо Перейра, сотрудник зоопарка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Среди зоопарков Венесуэлы только зоопарк Карикуао оборудован для содержания такой экзотической африканской фауны. Другие зоопарки страны были созданы для местных видов животных. Теперь бедные венесуэльцы, у которых нет возможности поехать в другие страны посмотреть на львов, смогут сделать это у нас».

Львам по два года. Каждый весит около 120 килограммов. До конца июня они проведут на карантине в отдельных клетках. Потом их поселят в просторный вольер, где на них смогут посмотреть все желающие.

[Бернардо Перейра, сотрудник зоопарка]:

«Мы будем их кормить мясом с костями – по шесть килограммов каждому. Именно с костями, потому что в них много кальция, и они укрепляют и чистят зубы».

Клички львам пока не дали.

Зоопарк Карикуао занимает площадь в 636 гектаров. Здесь живут 335 животных 36 видов, включая приматов, кошачьих и рептилии.

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