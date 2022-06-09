Президент Джо Байден объявил о новом экономическом партнёрстве США с Латинской Америкой. Оно будет направлено на..

Почему на саммит Америк приехали лидеры не всех стран

Президент Джо Байден объявил о новом экономическом партнёрстве США с Латинской Америкой. Оно будет направлено на противодействие растущему влиянию Китая.

С такого заявления он начал региональный саммит Америк в Лос-Анджелесе. Он пообещал увеличить инвестиции, укрепить линии поставок и развивать существующие торговые соглашения.

Саммит проходит на фоне растущего потока нелегальных мигрантов из Южной и Центральной Америки в США. Байден сказал, что планирует решить проблему.

[Джо Байден, президент США]:

«Мы подпишем Лос-Анджелесскую декларацию. Это будет новый комплексный подход к управлению миграцией и распределению ответственности в масштабах нашего полушария. Декларация представляет собой взаимное обязательство инвестировать в региональные решения, которые укрепят стабильность, расширят возможности для безопасной и упорядоченной миграции через регион и остановят преступность и торговлю людьми».

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США также предложили оживить Межамериканский банк развития и создать рабочие места в сфере экологически чистой энергии.

На саммит попали не все лидеры американского континента. Их список сократился до 21 человека после того, как Байден исключил из участия Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Из-за этого в знак протеста на мероприятия не приехали лидеры нескольких стран, включая Мексику.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в понедельник заявил, что США понимают решение мексиканского президента Лопеса Обрадора, но извиняться не планируют.

[Нед Прайс, представитель Госдепартамента США]:

«Один из ключевых элементов этого саммита – демократическое управление, и эти три страны, мягко говоря, не являются образцами демократии».

Ещё некоторые страны в знак протеста прислали не лидеров, а министров иностранных дел.

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