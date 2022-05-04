К ответу никого не призвали: год спустя после трагедии в Мехико

Ровно год назад столицу Мексики сотрясла трагедия. Рухнула эстакада, по которой двигался поезд метро. Она обрушилась..
Дата загрузки: 2022-05-04
Ровно год назад столицу Мексики сотрясла трагедия. Рухнула эстакада, по которой двигался поезд метро. Она обрушилась прямо на поток машин. Погибло 26 человек.
Но справедливости родственники жертв так и не дождались – к ответу до сих пор никого не призвали.
[Иоланда Барриос, сестра погибшего]:
«Сегодня первая годовщина смерти моего брата. Мы ждали его тогда, но домой он больше не вернулся».
[Дэниэл Эрнандес, выживший]:
«Этого ужаса я не пожелаю никому: видеть кровь, части тел… Тела людей, которые только что стояли рядом с тобой. Они не были моими родственниками или знакомыми, но это были живые люди. Это ужасно, я долго не мог оправиться, но сейчас мне уже лучше».
В сентябре прошлого года городские власти опубликовали отчёт независимого аудитора. В нём говорилось, что эстакада рухнула частично из-за того, что в балках отсутствовали некоторые болты.
Генпрокурор Мексики тогда заявил, что есть основания предъявить обвинения ряду лиц и компаний. Однако с тех пор дело не продвинулось.
При этом миллиардер Карлос Слим, чья фирма участвовала в строительстве рухнувшего участка, сказал, что они восстановят его за свой счёт.
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