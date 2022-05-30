ООН призывает Китай пересмотреть антитеррористическую политику

ООН призвала китайские власти пересмотреть их политику по борьбе с терроризмом и привести её в соответствие..

ООН призвала китайские власти пересмотреть их политику по борьбе с терроризмом и привести её в соответствие с международными стандартами в области прав человека.

С таким заявлением выступила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

На прошлой неделе она завершила первый за 17 лет официальный визит главы УВКПЧ ООН в Китай. Там она побывала в южном городе Гуанчжоу, а затем в Синьцзяне.

[Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека]:

«Визит был возможностью провести прямые обсуждения с высшими руководителями Китая по вопросам прав человека».

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Синьцзян – это регион, где проживает этническое меньшинство уйгуров, мусульман по вероисповеданию. Согласно отчётам правозащитников, там находится многочисленные центры профессиональной подготовки – по факту, тюрьмы – где содержат около миллиона уйгуров.

По свидетельствам очевидцев, там людей заставляют отказаться от своей веры и культуры, а также насаждают доктрину правящей компартии.

Правозащитники отмечают, что поводом для задержания во многих случаях становятся обвинения в террористической деятельности.

[Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека]:

«Я разделяю озабоченность ряда правозащитных организаций ООН по поводу законов и политики по борьбе с терроризмом и радикализмом и их применения. Теракты серьёзно и ужасно вредят людям, включая тех, кому поручено защищать общество. Но крайне важно, чтобы контртеррористические меры не приводили к нарушениям прав человека».

До 2018 года Китай скрывал существование лагерей для уйгуров в Синьцзяне. Однако потом заявил, что людей помещают в центры профессиональной подготовки, где помогают обучиться какому-то делу.

По словам Бачелет, из центров уже давно поступают сообщения о применении пыток и жестоком обращении с заключёнными, а также о запрете любых религиозных практик.

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