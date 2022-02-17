Редкие цвет, размер и огранка: за сколько продадут голубой бриллиант?

Это «Голубой Куллинан» – самый большой голубой бриллиант, когда-либо выставлявшийся на аукцион. Он также один из..

Это «Голубой Куллинан» – самый большой голубой бриллиант, когда-либо выставлявшийся на аукцион. Он также один из самых крупных в мире. Редкий камень добыли на руднике Куллинан в Южной Африке в прошлом году.

Геммологический институт Америки присвоил бриллианту высшую категорию за безупречную чистоту. Цвет камня определили как фантазийный ярко-голубой.

[Фрэнк Эверетт, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Его достоинство – в редкости, причём в разных аспектах. Он редкий из-за размера – весит более 15 карат. Ярко-синий цвет – внутри безупречный. И у него очень редкая ступенчатая огранка, для которой необходим исключительно равномерно насыщенный цвет».

В 2014 году на аукционе Sotheby’s ушёл с молотка голубой «Бриллиант Зоуи» за 32,6 миллиона долларов. Он весит около десяти карат.

Год спустя на торгах продали «Голубую луну Жозефины» за 48,4 миллиона долларов. Это была самая высокая цена за бриллиант, когда-либо купленный на аукционе. Вес камня – 12 карат.

[Фрэнк Эверетт, сотрудник компании Sotheby’s]:

«Мы рассчитываем продать этот бриллиант более чем за 48 миллионов долларов. Это поместит его в тот же ценовой диапазон (что и предыдущие камни). Но он больше других бриллиантов, поэтому цена будет ещё выше».

«Голубой Куллинан» выставят на торги в апреле в Гонконге. Аукционисты предполагают, что желающих его купить будет много. Бриллианты, особенно голубые, на рынке драгоценностей сейчас очень востребованы.

Голубой цвет обусловлен присутствием бора. Такие алмазы добывают лишь в нескольких местах, поэтому они такие редкие.

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