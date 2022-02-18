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В Польше ураганный ветер свалил кран, два человека погибли

В Польше ураганный ветер свалил кран, два человека погибли

Шторм «Иления» пронёсся по Европе, задев Польшу. Ураганный ветер повалил деревья, оборвал линии электропередачи и повреди..

Дата загрузки: 2022-02-18

В Польше ураганный ветер свалил кран, два человека погибли
Шторм «Иления» пронёсся по Европе, задев Польшу. Ураганный ветер повалил деревья, оборвал линии электропередачи и повреди больше полусотни домов. В Кракове рухнул строительный кран. Два человека погибли, ещё двое пострадали.

[Пётр Шпех, пресс-секретарь полиции Кракова]:
«Сначала отвалилась стрела, а затем кран упал на строящееся здание. Несколько рабочих в это время были на крыше, а остальные работали на земле внизу».

А это деревня на западе страны. Здесь сорвало крыши с десятков домов.

[жительница Добжицы]:
«Казалось, будто дом рушится, а с неба падают камни. Всё произошло за несколько секунд. Я видела только вихри».

За один день в пожарную службу Польши поступило более 1400 вызовов. Пожарные убирали поваленные деревья. Также они помогали людям защитить дома с сорванными крышами от дальнейшего повреждения и дождя.

Ураганный ветер был в Германии, Чехии, Великобритании и Нидерландах. Испортилась погода и в некоторых регионах России.
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