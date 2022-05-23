Мощный ураган обрушился на Западную Германию

Деревья и дорожные знаки ломались как спички, бились оконные стёкла, а кровлю срывало будто бумажную. На..

Деревья и дорожные знаки ломались как спички, бились оконные стёкла, а кровлю срывало будто бумажную. На западную Германию обрушились дожди, грозы и ураганный ветер, который вызвал три торнадо.

В земле Северный Рейн-Вестфалия один человек погиб и более 40 пострадали, десять из них – серьёзно. Власти заявляют об ущербе в миллионы евро.

Метеорологическая служба выпустила штормовое предупреждение в середине прошлой недели. Она сообщила о наступающих грозах, крупном граде и штормовом ветре. Его скорость достигала 130 километров в час. Власти рекомендовали людям не выходить из дома. Сильнее всего пострадали города Падерборн и Липпштадт.

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Из-за упавших деревьев между Падерборном и Альтенбекеном было приостановлено железнодорожное сообщение. Также заблокировы автодороги.

В Липпштадте более ста человек попали в ловушку. Они плавали в открытом бассейне, когда начался ураган. Поваленные деревья заблокировали выход. Выбраться из бассейна помогли пожарные.

По данным метеорологов, экстремальная погода – результат того, что горячие воздушные массы, перемещаясь из Африки, столкнулись с холодными, которые двигались им навстречу из Северной Европы.

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