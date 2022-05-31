Шторм «Агата» обрушился на курортные городки Мексики

Тропический шторм «Агата» обрушился на курортные городки на юге Мексики. Он сформировался в Тихом океане и,..

Тропический шторм «Агата» обрушился на курортные городки на юге Мексики. Он сформировался в Тихом океане и, усилившись до урагана второй категории по шкале Саффира-Симпсона, достиг побережья.

В городке Пуэрто-Анхель в штате Оахака начались проливные дожди и сильные ветры с порывами до 170 километров в час. «Агата» стал самым мощным майским ураганом на тихоокеанское побережье Мексики за последние 70 лет.

[жительница Пуэрто-Анхеля]:

«Ветер был довольно сильный. Раньше ничего подобного не происходило».

Сотрудники отелей предлагают туристам не выходить из номеров, чтобы не пострадать из-за непогоды. А в городке Пуэрто-Эскондидо тем временем заколачивают окна и двери.

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[Марио Флорес, сотрудник магазина]:

«Они закрывают стёкла, чтобы защитить их от возможного ураганного ветра, который может их разбить».

Власти штата уже открыли 200 временных убежищ для местных жителей. В них могут разместиться 26 тысяч человек.

[Марко Антонио Перес Клементе, сотрудник мэрии Пуэрто-Эскондидо]:

«Люди знают, что нужно переждать ураган в убежище, если у них ненадёжный дом, который может снести ветром, или они живут на берегу оврага, ручья или в другом месте, где может сойти оползень».

По мере продвижения шторма вглубь материка скорость ветра ослабла до 130 километров в час, а потом снизилась ещё в десять раз.

Ожидается, что в Оахаке выпадет от 250 до 400 миллиметров дождя, местами – до 500 миллиметров. Также сильные дожди пройдут в штатах Чьяпас, Веракрус, Табаско и на востоке Герреро. В этих регионах обильные осадки создают угрозу схода оползней и образования селей.

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