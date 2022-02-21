Каким был древний фастфуд в Помпеях

Всё новые тайны приоткрываются археологам, которые высвобождают от пепла знаменитые Помпеи. Здесь находят ранее не встречавшиеся..
Дата загрузки: 2022-02-22
Всё новые тайны приоткрываются археологам, которые высвобождают от пепла знаменитые Помпеи. Здесь находят ранее не встречавшиеся фрески, древние закусочные и дома местных жителей.
[Алессандро Руссо, археолог]:
«Помпеи – невероятное место, где можно собрать много информации о повседневной жизни людей. Есть помещения с сохранившимися следами мебели и одежды. Очень часто среди руин Помпеев находят целые семьи».
В этой комнате нашли необычные фрески с головой свиньи, змеями и женщинами. Помещение назвали «Домом поросёнка».
А вот так выглядела уличная закусочная термополия, где подавали древний фастфуд. В меню были утка, рыба и улитки. Эта термополия отличается от 90 ранее найденных в Помпеях закусочных. Исследователи полагают, что здесь ели самые бедные жители города.
Подобные находки позволяют понять, как складывался быт людей.
[Алессандро Руссо, археолог]:
«Помещения для прислуги очень отличаются от комнат хозяев. У богатых и бедных даже недуги были разные. Так, у некоторых были болезни, типичные для рабов, вызванные тяжёлой работой. А у богатых была подагра и тому подобное».
Помпеи находятся в 23 километрах от Неаполя. Здесь жили 13 тысяч человек. В начале нашей эры город был похоронен под пеплом и пирокластическими потоками, которые извергал Везувий. При этом вулкан выделил тепловую энергию, превосходящую взрыв атомной бомбы над Хиросимой.
Помпеи раскапывают с середины XVIII века. Примерно две трети уже освободили от пепла. Но теперь древним постройкам угрожает гибель от воздействия солнца, дождя и ветра. Над их сохранением работают лучшие учёные, инженеры и археологи.
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