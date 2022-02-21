Каким был древний фастфуд в Помпеях

Всё новые тайны приоткрываются археологам, которые высвобождают от пепла знаменитые Помпеи. Здесь находят ранее не встречавшиеся..

Всё новые тайны приоткрываются археологам, которые высвобождают от пепла знаменитые Помпеи. Здесь находят ранее не встречавшиеся фрески, древние закусочные и дома местных жителей.

[Алессандро Руссо, археолог]:

«Помпеи – невероятное место, где можно собрать много информации о повседневной жизни людей. Есть помещения с сохранившимися следами мебели и одежды. Очень часто среди руин Помпеев находят целые семьи».

В этой комнате нашли необычные фрески с головой свиньи, змеями и женщинами. Помещение назвали «Домом поросёнка».

А вот так выглядела уличная закусочная термополия, где подавали древний фастфуд. В меню были утка, рыба и улитки. Эта термополия отличается от 90 ранее найденных в Помпеях закусочных. Исследователи полагают, что здесь ели самые бедные жители города.

Подобные находки позволяют понять, как складывался быт людей.

[Алессандро Руссо, археолог]:

«Помещения для прислуги очень отличаются от комнат хозяев. У богатых и бедных даже недуги были разные. Так, у некоторых были болезни, типичные для рабов, вызванные тяжёлой работой. А у богатых была подагра и тому подобное».

Помпеи находятся в 23 километрах от Неаполя. Здесь жили 13 тысяч человек. В начале нашей эры город был похоронен под пеплом и пирокластическими потоками, которые извергал Везувий. При этом вулкан выделил тепловую энергию, превосходящую взрыв атомной бомбы над Хиросимой.

Помпеи раскапывают с середины XVIII века. Примерно две трети уже освободили от пепла. Но теперь древним постройкам угрожает гибель от воздействия солнца, дождя и ветра. Над их сохранением работают лучшие учёные, инженеры и археологи.

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