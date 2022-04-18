Католики по всему миру отметили Пасху. Некоторые «поохотились» за шоколадными яйцами. А в немецком Хорхаузене своя..

Метание яиц и парад шляп: как в мире отметили Пасху

Католики по всему миру отметили Пасху. Некоторые «поохотились» за шоколадными яйцами. А в немецком Хорхаузене своя традиция. Здесь проходят соревнования по метанию ярко раскрашенных яиц.

Участником может стать каждый. Так что яйца метают все от мала до велика. Правила простые, но победить сложно. Нужно бросить «снаряд» как можно дальше, при этом не разбив.

В этом году праздник проходит после двухлетнего перерыва.

[житель Хорхаузена]:

«Я счастлив вернуться к нормальной жизни и оказаться среди людей».

Состязания по метанию яиц проходят в Хорхаузене уже несколько десятилетий. Все разбившиеся яйца скармливают птицам. Так что у них тоже на Пасху праздник.

А в Нью-Йорк вернулся пасхальный шляпный парад. На улицах Манхэттена – люди в карнавальных костюмах и причудливых головных уборах. В этом году главная тема – герои диснеевских мультфильмов.

[участник парада]:

«Так здорово снова выйти на улицу после пандемии. Такое ощущение, что Нью-Йорк оживает».

Шляпный парад впервые прошёл в 1870 году. Но тогда это была разовая акция. В середине прошлого столетия решили проводить парад ежегодно. Он не очень похож на привычное шествие. Люди просто прогуливаются по улицам в украшенных шляпах и фотографируются со всеми желающими.

Пасхальные праздники устроили не только для людей. В зоопарке в Чили питомцев угощают импровизированными яйцами. Для кого-то их сделали из мяса, а для кого-то – из фруктов и овощей.

[гостья зоопарка]:

«Здорово, что смотрители раздают зверям пасхальные угощения, потому что животным это нравится».

Смотрители прячут пасхальные яйца среди травы или в песке, а также развешивают на деревьях. Традиции уже больше десяти лет.

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