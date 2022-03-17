Фестиваль красок «Холи» празднуют в Индии

Песни, танцы и буйство красок. В Индии отмечают праздник весны «Холи». В это время принято посыпать..

Песни, танцы и буйство красок. В Индии отмечают праздник весны «Холи». В это время принято посыпать друг друга разноцветными порошками.

Предыдущие два года в Индии не отмечали весенний праздник так массово. Мероприятия были отменены из-за пандемии. Теперь всё вернулось в прежнее русло.

[участница праздника]:

«Нам очень весело. Мы повеселимся за все прошедшие дни».

«Холи» – один из самых ярких индуистских праздников. В Индии есть несколько версий его возникновения. Согласно одной из них, традиция зародилась благодаря индуистскому богу Кришне. Однажды он решил поиграть с девушками-пастушками, чтобы подразнить свою возлюбленную Радху. Кришна начал осыпать пастушек разноцветными порошками, но те его прогнали.

Индийцы уверены, что обычай полезен для здоровья. В состав порошков входят различные травы. Они помогают укрепить ослабший за зиму иммунитет.

Фестиваль красок проходит в Индии, Непале, Пакистане, Шри-Ланке и других странах, где живут индуисты. Праздник приходится на февраль-март и длится несколько дней.

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