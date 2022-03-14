Река в Чикаго на несколько дней станет зелёной. Воду в ней окрашивают в честь Дня святого..

Реку в Чикаго окрасили в зелёный в честь Дня святого Патрика

Река в Чикаго на несколько дней станет зелёной. Воду в ней окрашивают в честь Дня святого Патрика. Этот процесс занимает несколько часов.

Два катера выливают в реку растворённый в воде безвредный краситель, сделанный на растительной основе. Всего используется 20 литров краски. Река зеленеет примерно за час.

[зритель]:

«Это удивительно, просто здорово. Дочка была в восторге». [зритель]:

«Фантастика. Мне понравилось: красиво и ярко».

Окрашивание реки – это начало торжеств, посвящённых Дню святого Патрика. Во время праздника ежегодно проходят городской парад и другие развлекательные мероприятия.

Традиция окрашивать реку зародилась в Чикаго 60 лет назад. Позже её переняли и в других городах.

День святого Патрика символизирует принятие христианства в Ирландии. Этот праздник также посвящён ирландской культуре в целом.

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