Реку в Чикаго окрасили в зелёный в честь Дня святого Патрика

Река в Чикаго на несколько дней станет зелёной. Воду в ней окрашивают в честь Дня святого..
Дата загрузки: 2022-03-14
Река в Чикаго на несколько дней станет зелёной. Воду в ней окрашивают в честь Дня святого Патрика. Этот процесс занимает несколько часов.
Два катера выливают в реку растворённый в воде безвредный краситель, сделанный на растительной основе. Всего используется 20 литров краски. Река зеленеет примерно за час.
[зритель]:
«Это удивительно, просто здорово. Дочка была в восторге».
[зритель]:
«Фантастика. Мне понравилось: красиво и ярко».
Окрашивание реки – это начало торжеств, посвящённых Дню святого Патрика. Во время праздника ежегодно проходят городской парад и другие развлекательные мероприятия.
Традиция окрашивать реку зародилась в Чикаго 60 лет назад. Позже её переняли и в других городах.
День святого Патрика символизирует принятие христианства в Ирландии. Этот праздник также посвящён ирландской культуре в целом.
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