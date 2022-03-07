Британка призывает выпускать прокладки без пластика

Знакомьтесь с британкой Эллой Дайш. Эта активистка задалась целью сократить объёмы пластика на планете. А для..

[Элла Дайш, активистка]:

«Я никогда не ассоциировала с ними пластик, но потом всё это накапливалось в мусорном ведре в ванной, и я подумала, что это ужас. Немного покопалась в Интернете и обнаружила, что эти товары могут содержать до 90% пластика».

Знакомьтесь с британкой Эллой Дайш. Эта активистка задалась целью сократить объёмы пластика на планете. А для этого нацелилась на женские прокладки и другие товары личной гигиены. Говорит, что многие женщины даже не подозревают, сколько пластика содержат эти продукты.

Теперь Элла призывает производителей сделать свою продукцию экологичнее. Во-первых, убрать из состава пластик, а во-вторых, предоставить альтернативу, которая подвергается переработке.

В своей кампании она смогла связаться с крупными сетями супермаркетов, а также производителями.

[Элла Дайш, активистка]:

«Если небольшие экологичные бренды могут делать эту продукцию без пластика, то так же могут поступить и огромные глобальные бренды, которые получают столько прибыли от своего бизнеса. Они точно что-то могут сделать. Вот почему я начала эту кампанию».

Такие отходы – пятые по встречаемости на европейских пляжах. Их даже больше, чем соломинок для питья и стаканчиков.

Чтобы вдохновить производителей что-то сделать, она даже устроила акцию у офиса Procter and Gamble в Женеве. Туда она принесла макет тампона, сделанного из тысяч аппликаторов, найденных на пляжах.

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