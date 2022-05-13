«Леди со светильником»: как прославилась знаменитая британская медсестра

«Леди со светильником» – так в XIX веке раненые солдаты называли знаменитую сестру милосердия Флоренс Найтингейл. Британка из богатой аристократической семьи посвятила всю жизнь уходу за больными. Более того – перевернула само отношение к лечению пациентов и внесла огромный вклад в то, чтобы усовершенствовать систему здравоохранения.

В Лондоне в Международный день медсестёр вновь открылся Музей Флоренс Найтингейл. Его основали два года назад, но во время пандемии он не работал. Сейчас здесь снова можно увидеть предметы, принадлежавшие медсестре.

Флоренс Найтингейл родилась в 1820 году. С 26 лет изучала сестринское дело. В 33 года стала управлять частной больницей в Лондоне и превратила её в образцовое медицинское учреждение. Имя медсестры стало известным. Посыпались приглашения из других больниц.

А в Крымскую войну Найтингейл превратилась в национальную героиню. Они с помощницами ухаживали за ранеными в Стамбуле, а потом и в Крыму. Ей удалось снизить смертность в госпиталях с 43 до двух с небольшим процентов. Причина – в санитарии и качественном уходе.

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Сестра милосердия по ночам сама обходила палаты с лампой в руках. Потому солдаты и прозвали её «Дамой со светильником».

[Джули Чендлер, гид]:

«Легенда об этой лампе возникла во время Крымской войны, когда кто-то напечатал в газете портрет Флоренс Найтингейл с её знаменитой лампой. И на рисунке была вот такая лампа. Но это совершенно неправильно».

На самом деле, у медсестры был турецкий фонарь, который называется фанус. Он небольшой, удобный, и его можно брать в дорогу.

А вот ещё один интересный экспонат – чучело совы Афины. Найтингейл спасла её, когда та была птенцом. После этого Афина повсюду сопровождала медсестру, сидя у неё на плече или в кармане.

У сестры милосердия есть и другие важные заслуги. Она помогла реорганизовать армейскую медицинскую службу. Женщина вела статистические исследования в то время, когда социальная статистика ещё только зарождалась. Составляла графики и диаграммы, чтобы собранную информацию можно было воспринимать наглядно.

[Фиона Хиббертс, медсестра]:

«Нужно не бояться и стремиться лучше ухаживать за пациентами, лучше помогать коллегам или делать ещё что-то полезное. Для этого нужно мужество. И думаю, именно его проявила Найтингейл. Она собирала данные и использовала их, чтобы улучшить уход за пациентами».

Найтингейл также открыла в Лондоне школу профессионального обучения медсестёр. Выпускницы, в свою очередь, открывали такие учебные заведения при разных больницах, причём и за рубежом.

Знаменитая медсестра прожила 90 лет. Замуж не вышла, хотя предложения ей делали. Боялась, что, обзаведясь семьёй, не сможет отдавать столько сил любимому делу.

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