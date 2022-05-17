Renault уходит из России, в столице планируют выпускать «Москвичи»

Российские активы компании Renault перешли в государственную собственность РФ. По словам главы Минпромторга России, это условная..

Российские активы компании Renault перешли в государственную собственность РФ. По словам главы Минпромторга России, это условная сделка «за рубль».

При этом в следующие шесть лет у французского концерна останется право на выкуп своей доли. Он оценивает стоимость активов в России в два миллиарда 200 миллионов евро.

Заводом Renault теперь владеет правительство Москвы. 68% акций автоконцерна «АвтоВАЗ», принадлежавших концерну, переходит в собственность научного автомобильного института «НАМИ». Остальные остаются в собственности российской госкорпорации «Ростех».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«АвтоВАЗ» выпускает автомобили марки Lada, а также собирал автомобили Nissan, Renault и Datsun.

Московский завод Renault открылся в 2005 году. До последнего времени там строили модели Logan, Arkana, Kaptur, Duster и Sandero. Теперь мэр столицы Сергей Собянин заявил о планах возродить производство автомобилей «Москвич». Партнёрами завода станут «НАМИ» и «КАМАЗ».

Французский концерн приостановил работу в России в конце марта. По словам руководства, решение о передаче активов в собственность РФ сложное, но необходимое. В России у компании было 45 тысяч сотрудников. Руководство надеется, что благодаря сделке они смогут сохранить работу, а сама компания – возможность вернуться.

Короткая ссылка на эту страницу: