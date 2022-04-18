Китайский пианист-виртуоз выступил в Альпах на высоте 3500 метров

Концерт среди заснеженных альпийских вершин. Китайский пианист Лан Лан сыграл классические произведения на высоте 3500 метров над уровнем моря. Для выступления выбрал перевал в Бернских Альпах в Швейцарии. Здесь же находится самая высокогорная железнодорожная станция Европы.

Концерт длился восемь минут. Пианист исполнил три композиции, включая китайскую. Говорит, что впервые выступает в такой обстановке.

[Лан Лан, пианист]:

«Сердце бьётся немного чаще, но мне очень понравилось. Чувствую себя прекрасно, и особых трудностей не было».

Лан Лана считают пианистом-виртуозом. Он родился в Китае в 1982 году. В два года услышал в мультфильме «Том и Джерри» Венгерскую рапсодию Ференца Листа. После этого увлёкся музыкой. Учиться начал в три года, а уже в пять занял первое место на фортепианном конкурсе в Шэньяне. В 97-м вместе с родителями эмигрировал в США.

Пианист создал Международный музыкальный фонд Лан Лана. Его цель – популяризовать классическую музыку в мире. Особое внимание уделяется обучению юных музыкантов.

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