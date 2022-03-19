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Телеканал NTD

Как новую слониху встретили сородичи

Как новую слониху встретили сородичи
Как новую слониху встретили сородичи

Волонтёры фонда «Спасите слона» обнаружили старую слониху Плой Тонг в плачевном состоянии. Её держали в тесной клетке и плохо кормили. Она была слепа на один глаз, а другой едва видел.

Когда Плой Тонг привезли в природный парк для слонов в Таиланде, она была нерешительной и недоверчивой. Слониха ходила вдоль ограды и издавала слабые звуки. Слоны, находившиеся неподалёку, направились к ней.

Хоботами они трогали и обнюхивали её. Слониха Фаа Май оказала Плой Тонг самый тёплый приём. Она вывела её на прогулку и смотрела, идёт ли Плой Тонг за ней. Время от времени она обнюхивала Плой Тонг и показывала в какую сторону идти.

Со временем Плой Тонг привыкла к новой жизни на воле. А при общении с сородичами у неё проявился игривый характер. Смотрите встречу Плой Тонг со слонами.

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