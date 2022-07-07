Панды-долгожительницы отмечают день рождения в зоопарке в Мексике

Подарки и праздничные песни. В зоопарке Чапультепек в Мехико поздравляют с днём рождения двух больших панд...
Дата загрузки: 2022-07-07
При этом питомицы находятся в добром здравии. Обе медведицы – собственность зоопарка. Их предки были подарены Китаем в 1975 году, вскоре после восстановления дипломатических отношений между Мексикой и КНР.
Сначала в зоопарке не знали, как заботиться о пандах. Приходилось следовать рекомендациям китайских специалистов.
[Фернандо Гуаль, директор зоопарков штата Мехико]:
«За это время мы многое усовершенствовали: разработали новую и лучшую диету, делаем им прививки, а также избавляем от паразитов».
В дикой природе большие панды обычно живут до 20 лет, в неволе – до 30.
Зоопарк Чапультепек в этом году празднует 99 лет со дня открытия. Здесь живут более 2000 животных и птиц. Клеток в зоопарке нет. Гостей и питомцев разделяют толстые стёкла.
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