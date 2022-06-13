Цена на бензин в США достигла исторического максимума

Бензин в США продолжает дорожать. Недавно его цена достигла исторического максимума, превысив 5 долларов за галлон...
Дата загрузки: 2022-06-14
При этом за последние 12 месяцев топливо здесь подорожало на 62%.
Это плохая новость для президента-демократа Джо Байдена и его партии, ведь через пять месяцев в стране должны пройти решающие выборы в Конгресс.
Для многих цены стали полной неожиданностью.
[Каролина Бальди, водитель]:
«Я просто в шоке. Так дорого за бензин я ещё не платила».
В среднем по стране цена за топливо составляет около 5 долларов за галлон. А на этой заправке уже приближается к шести.
[Каролина Бальди, водитель]:
«Может быть, пришло время чаще ездить на велосипеде, брать скутеры, использовать другой вид транспорта. Думаем о переходе на электромобили».
Сейчас власти США выпустили на рынок рекордный объём запасов нефти, чтобы снизить цены, а также призвали увеличить добычу в крупных странах ОПЕК.
Экономисты ожидают, что спрос может начать снижаться, если цены останутся выше 5 долларов за баррель в течение длительного периода.
Цены на топливо ускоряют инфляцию. Она уже достигла самых высоких темпов за 40 лет.
[житель Мэриленда]:
«Возмутительно. Цены на продукты выросли. Сейчас поесть в Burger King или McDonald’s стоит 20 долларов. Я не знаю возможности властей, но им нужно это исправить».
За 12 месяцев до мая индекс потребительских цен вырос на 8,6%. Это был самый большой прирост в годовом исчислении с декабря 1981 года.
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