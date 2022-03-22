На юге Китая нашли обломки рухнувшего пассажирского

В горах на юге Китая обнаружили обломки пассажирского самолёта, который потерпел крушение в понедельник. Boeing 737..

В горах на юге Китая обнаружили обломки пассажирского самолёта, который потерпел крушение в понедельник. Boeing 737 принадлежал авиакомпании China Eastern и выполнял внутренний рейс из Кунмина в Гуанчжоу. На борту было 132 человека – 123 пассажира и девять членов экипажа.

Такой рейс занимает два часа. Связь с самолётом была потеряна над городом Учжоу.

Известно, что лайнер резко потерял высоту, врезался в склон холма и взорвался. Это произошло на территории провинции Гуанси и попало на видео с камер наблюдения. По предварительным данным, никто не выжил.

В аэропорту Гуанчжоу собрались родственники и коллеги пассажиров.

[Янь, коллега пассажира]:

«Я позвонил его родственникам сразу, как узнал. Они рыдали. Его мать не поверила. Она плакала и потом сказала, что приедет сюда как можно скорее. Её сыну было всего 29 лет».

В China Eastern заявляют, что причина авиакатастрофы пока неизвестна, ведётся следствие.

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