На юге Китая нашли обломки рухнувшего пассажирского

В горах на юге Китая обнаружили обломки пассажирского самолёта, который потерпел крушение в понедельник. Boeing 737..
Дата загрузки: 2022-03-22
Такой рейс занимает два часа. Связь с самолётом была потеряна над городом Учжоу.
Известно, что лайнер резко потерял высоту, врезался в склон холма и взорвался. Это произошло на территории провинции Гуанси и попало на видео с камер наблюдения. По предварительным данным, никто не выжил.
В аэропорту Гуанчжоу собрались родственники и коллеги пассажиров.
[Янь, коллега пассажира]:
«Я позвонил его родственникам сразу, как узнал. Они рыдали. Его мать не поверила. Она плакала и потом сказала, что приедет сюда как можно скорее. Её сыну было всего 29 лет».
В China Eastern заявляют, что причина авиакатастрофы пока неизвестна, ведётся следствие.
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