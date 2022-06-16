В Венгрии иностранцы платят за бензин дороже

Венгрия продолжает свою топливную политику, несмотря на недовольство Еврокомиссии. В конце мая правительство страны запретило иностранцам..
Дата загрузки: 2022-06-16
Венгрия заморозила цены на топливо в ноябре. Сейчас в стране литр бензина стоит 480 форинтов, или 1,23 евро. Это примерно на один евро дешевле, чем в среднем по Евросоюзу.
В итоге в приграничном городе Эстергом начали массово заправлять машины словаки. Однако премьер-министр Виктор Орбан решил остановить такой «бензиновый туризм» и ввёл новые правила. Теперь все иностранцы платят за топливо на 70% больше, чем венгры.
На прошлой неделе Еврокомиссия призвала Орбана прекратить продажу бензина по разным ценам. Она также напомнила, что может предъявить Венгрии судебный иск.
[житель Венгрии]:
«Думаю, каждая страна имеет право сама устанавливать цены на топливо. Когда в ЕС сделают зарплаты и пенсии одинаковыми для всех стран, тогда мы согласимся, что цены везде должны быть одинаковыми».
[водитель из Франции]:
«Это портит отношения Венгрии с другими странами: Францией, Германией, Италией и Словенией. Это какое-то неправильное мышление».
Между тем премьер страны говорит, что таким образом защищает венгров от плохих экономических последствий.
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