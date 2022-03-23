Золото из мусора: монетный двор нашёл источник драгметалла

Чистое золото из выброшенных компьютерных плат. Это не волшебный трюк, а новая технология утилизации. Она позволяет..

Чистое золото из выброшенных компьютерных плат. Это не волшебный трюк, а новая технология утилизации. Она позволяет сохранить несколько граммов драгоценного металла.

Королевский монетный двор Великобритании собирается построить новый завод по переработке электронных отходов. В основном там будут работать с ноутбуками и смартфонами. Планируют извлекать из них золото и использовать его в собственном производстве.

В отличие от традиционных методов переработки, которые включают сжигание отходов для получения различных металлов, Королевский монетный двор хочет использовать химические реактивы.

[Шон Миллард, представитель Королевского монетного двора]:

«Химическая формула выборочно извлекает золото и только золото. И это то, что делает эту технологию революционной. Золото превращается в коричневый порошок. Но когда его нагреваешь, он становится чистым слитком золота».

Долгосрочная цель монетного двора – достичь переработки 100% компьютерных плат. То есть хотят извлекать и другие металлы, такие как медь. Утилизировать планируют и пластик.

[Шон Миллард, представитель Королевского монетного двора]:

«Мы хотим донести до потребителей одну вещь: отходы и то, что попадает на свалки, имеет даже большую ценность, чем то, что достают из шахт».

Но главное преимущество в том, что переработка позволит Королевскому монетному двору получать золото по более низкой цене.

Строить завод начнут в конце апреля. А открыться он должен в следующем году.

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