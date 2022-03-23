По лепесткам цветов, рассыпанным на песке, начинают путь к морю 150 маленьких черепах. Их вырастили в..

В Индии вырасти и выпустили в море 150 черепах

По лепесткам цветов, рассыпанным на песке, начинают путь к морю 150 маленьких черепах. Их вырастили в инкубаторе индийские защитники природы. На это ушло полтора месяца. Теперь черепашат ждёт самостоятельная жизнь.

Рептилий выпускают в Маннарский залив в Индийском океане. Местные жители пришли посмотреть.

[Бакан Джагадиш Судхакар, защитник природы]:

«Мы призвали школьников распространять информацию о важности черепах для природы, а затем выпустили детёнышей».

Численность морских черепах в последние десятилетия сокращается. Виной тому разрастание городов, рыболовство и браконьерство.

На этом пляже черепахи откладывают яйца ежегодно с декабря по март. Защитники природы охраняют кладки, а также забирают яйца в инкубатор. Так можно гарантировать, что черепах вылупится много.

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