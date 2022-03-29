Впервые в крови человека обнаружили микропластик

Учёные впервые обнаружили следы микропластика в крови человека. Исследование провела группа учёных из Амстердамского свободного университета. Она взяла пробы крови у 22 добровольцев и протестировала их на содержание пяти разных типов пластика.

Как оказалось, пластик присутствовал в 17 пробах.

Как говорит токсиколог, влияние пластика на организм ещё предстоит исследовать.

[Дик Ветаак, экотоксиколог]:

«Мы должны понять, где находятся эти частицы, что происходит с ними в нашем организме. Попадают ли они в определённые органы? Накапливаются ли там? Может быть, выводятся с желчью или с помощью почек?»

Исследователи говорят, что на более подробные тесты нужно от пяти до десяти лет. При этом в ближайшее время устранить негативное воздействие этих частиц на организм человека не получится.

Впрочем, у учёных есть некоторые советы, как немного себя обезопасить.

[Дик Ветаак, экотоксиколог]:

«Не разогревайте пищу в пластиковых контейнерах. Пластик, контактирующий с едой, – не очень хороший. Также плохая идея помещать его в микроволновую печь. Ещё проветривайте помещения. Помните, что микро- и нанопластик оседает на еде и напитках. Накройте их, не оставляйте часами стоять на кухне».

Отметим, что Всемирный фонд дикой природы в 2019 году примерно подсчитал, сколько микропластика в среднем проглатывает каждый житель планеты. Пришли к выводу, что количество эквивалентно одной пластиковой кредитной карточке в неделю.

Короткая ссылка на эту страницу: