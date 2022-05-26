Устойчивую к антибиотикам бактерию обнаружили в Антарктиде

В Антарктиде обнаружили бактерии, которые обладают устойчивостью к антибиотикам и противомикробным препаратам. [Андрес Марколета, исследователь

[Андрес Марколета, исследователь]:

«Бактерии, которые живут там, обладают уникальными способностями, которые мы не можем найти больше нигде в мире».

В Антарктиде обнаружили бактерии, которые обладают устойчивостью к антибиотикам и противомикробным препаратам.

Открытие сделала группа исследователей из Чили. Они говорят, что эти бактерии потенциально опасны для людей. Так, их резистентность находится в мобильных фрагментах ДНК, которые могут передаваться другим бактериям.

[Андрес Марколета, исследователь]:

«Они устойчивы к антибиотикам, а также металлам и дезинфицирующим средствам, таким как аммоний или хлор. И эти механизмы могут передаться болезнетворным бактериям».

Бактерия Pseudomonas – одна из преобладающих групп на Антарктическом полуострове. Она не источник патогенов, однако может стать источником резистентности. Исследовали также бактерию Polaromonas, которая обладает потенциалом деактивировать определённые типы антибиотиков.

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[Андрес Марколета, исследователь]:

«Мы знаем, что антарктическая почва полна бактерий, которые могут обладать такой суперустойчивостью. Мы думаем, что она может действовать как резервуар генетической информации, которая может стать проблемой для здоровья, если появятся болезнетворные бактерии».

Исследователи из Университета Чили собирали образцы с Антарктической почвы с 2017 по 19-й годы.

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